Lipinski: "Il Rakow ha una grande occasione. La Viola ha in testa la salvezza"

L'esperto di calcio di Canal+Sport, Tomasz Lipinski, è stato intervistato ai microfoni di SportoweFakty a poche ore dalla sfida di Conference League che vedrà apposte Fiorentina e Rakow. Queste le sue parole: "Penso che per il Rakow le possibilità siano più scarse rispetto allo Jagiellonia perchè vedo la squadra di Tomczyk potenzialmente più debole sotto molti aspetti rispetto a quella giallorossa. Il Rakow spererà che la Fiorentina sia ancora più concentrata sulla Serie A rispetto a due settimane fa. Allora sembrava che la squadra italiana stesse voltando pagina, invece è ancora in seria difficoltà.

Nessuno nega che siano più interessati alla partita di lunedì contro la Cremonese, una partita decisiva, anche se ancora a 10 giornate dalla fine della stagione. Penso che più la Fiorentina avanzerà in Conference League, meno si preoccuperà di questa competizione, perché sta lottando per rimanere in Serie A. Le riserve della Fiorentina giocheranno giovedì e saranno più propense rispetto a quelle contro lo Jagiellonia".