Il Rakow detta il programma della vigilia: domattina il volo, Zych in conferenza con il tecnico Tomczyk
Giovedì alle 21 il Rakow sarà ospite della Fiorentina per la gara di andata degli ottavi di Conference. Il club polacco oggi ha comunicato il programma della vigilia della gara con dovizia di particolari: "La nostra squadra - si legge sul sito - partirà mercoledì in aereo dall'aeroporto di Katowice. Una conferenza stampa (18.30) si terrà allo stadio di Firenze con la partecipazione dell'allenatore Łukasz Tomczyk e di Oliwier Zych, e successivamente (19) si terrà l'allenamento della squadra".
