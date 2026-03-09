Qui Cremonese, alta tensione nel club ma per adesso Nicola non rischia
Non è un momento semplice in casa Cremonese, scrive CremonaOggi.it. I risultati faticano ad arrivare, l’ultima vittoria è datata 7 dicembre, proprio nel match d’andata contro il Lecce. Da lì sono arrivate 10 sconfitte e 4 pareggi nelle successive 14 gare. Non può essere soddisfatto naturalmente il tecnico Davide Nicola, soprattutto per l’eccessiva prudenza della prima frazione al Via del Mare e più in generale per il bottino raccolto tra gennaio e febbraio. Al momento però nulla lascia presagire a un ribaltone in panchina.
