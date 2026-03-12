FirenzeViola Qui Rakow: un'assenza importante per Tomczyk, che se la gioca col 'modello Atalanta'

Mentre da una parte c'è una squadra - e un ambiente - che vive questa competizione come una scocciatura, il Rakow Czestochowa si gioca un pezzo di storia stasera. I rossoblù di Polonia arrivano in Italia per fare l'impresa. Sono alla prima gara da dentro o fuori in una fase finale di una competizione europea. Il tecnico, Lukasz Tomczyk è al debutto europeo. La serata è di quelle importanti e il tecnico la giocherà con l'once de gala, per quanto possibile. Un 3-4-2-1 di gasperiniana memoria (lo stesso tecnico ha detto di ispirarsi all'Atalanta del Gasp, incrociata dal Rakow tre anni fa in Europa League) che ha in Braut Brunes (norvegese classe 2000, 20 gol in stagione, cugino di Erling Braut Haaland) la punta di diamante. Occhio anche allo spagnolo Ivi Lopez (trequartista d'esperienza), mentre sempre sulla trequarti mancherà Lamine Diaby-Fadiga, guineano di venticinque anni, secondo miglior marcatore della rosa. Ecco il probabile undici del Rakow:

Rakow (3-4-2-1): Zych; Mosor, Racovitan, Svarnas; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Lopez, Makuch; Brunes. All.: Tomczyk.