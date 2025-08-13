Qui Cagliari: testa alla Coppa e poi alla Viola. Esposito già in gruppo, out in due

Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione del Cagliari che anche questa mattina è stato impegnato in una nuova seduta di allenamento in vista della gara di Coppa Italia, il primo match ufficiale della nuova stagione, e del debutto in campionato di domenica 24 contro la Fiorentina. Dopo una serie di lavori tecnici, l’allenamento odierno è proseguito con delle gare a tema ed una partita giocata su campo ridotto.

Ha svolto l’intera seduta con la squadra il neo acquisto Sebastiano Esposito; lavori personalizzati invece per Sebastiano Luperto e Leonardo Pavoletti. Domani a due giorni dalla sfida contro l’Entella nuovo allenamento in programma al mattino