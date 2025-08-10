Pisacane sul mercato del Cagliari: "Manca ancora qualcosa"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ieri dopo l'amichevole contro il Racing Santander facendo un punto sulla squadra poco più di due settimane dall'esordio in campionato contro la Fiorentina, iniziando da qualche considerazione sul calciomercato dei sardi: "Sono soddisfatto della prova dei più giovani - le parole riportate da Tuttocagliari - penso per esempio alla gara di due classe 2006 come Cogoni e Liteta, o ancora della prova di Pintus e Idrissi questa sera. Un altro esperimento è stato Deiola in difesa. Manca ancora qualcosa per completare la rosa, ma la società sa ciò che può servire, di certo non bisogna farsi prendere dalla frenesia, ma fare scelte ponderate. I ragazzi arrivati dall’U20 hanno dato il loro contributo, hanno dato tutto per mettersi in mostra. Ho visto anche ieri tanta energia da parte di Vinciguerra e Bolzan. Idrissi, Veroli, Cavuoti sono ragazzi che ho avuto in Primavera, ma hanno già alle spalle almeno un anno con i “grandi”, per loro l’ambientamento è più facile”.

A breve via agli impegni ufficiali:

“I senatori mi hanno accolto bene sin dal primo giorno, mi ascoltano e mi seguono. Spero di non deluderli: sento che credono in me. Alcuni di loro li ho avuti anche da compagno di squadra, abbiamo combattuto tante battaglie insieme, uno accanto all’altro. Altri li sto scoprendo ora: sono persone dai valori importanti anche fuori dal campo. Sono onorato e felice di allenare questo gruppo, spero di arrivare a toglierci tante soddisfazioni insieme. Dalla prossima settimana inizieranno gli impegni ufficiali, siamo consapevoli di ciò che ci aspetta: l’auspicio è che i nostri tifosi si sentano sempre rappresentati al meglio da questa squadra, questa è la nostra missione”.