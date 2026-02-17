FirenzeViola Fiorentina, per la salvezza è ancora lunga: i segnali dal campionato prima dello Jagiellonia

vedi letture

A due giorni dalla partita di andata del play-off di Conference league contro lo Jagellonia, la Fiorentina ha ricevuto dal posticipo di Serie A di ieri sera tra Cagliari e Lecce, con la vittoria per 2-0 degli uomini di Di Francesco, la conferma che con ogni probabilità, se come ovviamente auspicabile la salvezza in campionato verrà raggiunta, questo accadrà solo alle ultime, se non all’ultima giornata.

Una conferma in più

Nulla di nuovo, dato che è un po’ questo quello che tutto l’ambiente interno viola, a partire dalla voce del suo nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, sta ormai ripetendo da tempo. Nel posticipo, però, del lunedì c’è stato un ulteriore indizio nonché un ulteriore controprova di quanto comunque la Fiorentina dovrà sudare per superare le squadre davanti a sé in classifica ed uscire dal terzultimo posto attualmente occupato, con la distanza di 3 punti che è tornato ad essere la stessa della scorsa giornata rispetto al Lecce.

La prova di forza viola a Como

Certo è che se questo turno di campionato conclusosi ieri ha lasciato, almeno dal punto di vista matematico, le cose invariate, non si possono trascurare i segnali che il campo ha offerto. Delle squadre infatti lotta per la retrocessione in questo momento la Fiorentina, che è reduce dal successo più importante in casa di una squadra in lotta per l’Europa come il Como, è quella che ha i picchi di rendimento più alti e fornisce le maggiori sensazioni di garanzia verso l'obbiettivo salvezza oltre che per l’organico, anche per delle buone trame di gioco messe in mostra al Sinigaglia. Certo il Lecce che vince a Cagliari è una notizia, soprattutto se si considera che parliamo della seconda vittoria consecutiva per i giallorossi, ma per valore dell’avversario quanto fatto dalla formazione di Francesco è da inserire uno scalino sotto la vittoria ottenuta a Como dagli uomini di Vanoli.

Cremonese in netto calo

Se c’è invece una squadra che in questo momento sembra essere in una crisi di risultati quasi reversibile e senza alcun dubbio la Cremonese, che non vince in serie A dal 7 dicembre (dalla sfida casalinga proprio contro il Lecce). Ovviamente la Fiorentina non deve stare a guardare quello che fanno le altre squadre, visto il valore e la qualità della sua rosa, rinforzata a gennaio con elementi rivelatisi di buonissimo livello come Solomon, Harrison e Brescianini. Ci fosse però un borsino da fare sulle squadre più "attaccabili", in quanto a stato di forma e posizione di classifica, probabilmente la squadra di Nicola sarebbe quella attualmente maggiormente quotata.

La sfida allo Jagiellonia

Ora giustamente la testa della Fiorentina deve spostarsi per qualche giorno sull’Europa, e su una Conference League che non può essere abbandonata a se stessa ma che può risultare anche un'ottima occasione per quegli elementi che fino ad oggi di spazio in rosa ne hanno trovato poco e che in un contesto con avversari di livello oggettivamente non eccelso possono dire eccome la loro. De Gea e compagni però sono usciti con una certezza in più da questo weekend, per la salvezza la strada intrapresa è quella giusta, ma è ancora lunga da percorrere.