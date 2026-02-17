Giudice Sportivo: una giornata per Mandragora e Vanoli, saltano il Pisa
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due giornate Gift Orban (Hellas Verona) per aver rivolto espressioni ingiuriosi al direttore di gara. Una giornata di squalifica invece per Rolando Mandragora che, già diffidato, ha ricevuto un'ammonizione col Como: salterà così la delicatissima sfida di lunedì 23 contro il Pisa. Tra gli altri, squalifica di una giornata per Kalulu (Juventus) e Rabiot (Milan), per espulsione diretta, Morata (Como), per doppia ammonizione, Akpa Akpro (Hellas Verona), Barella, Chalanoglu (Inter), Circati (Parma) e Muharemovic (Sassuolo), arrivati alla quinta sanzione.
Tra i tecnici per Vanoli arrivano una giornata di squalifica e un'ammenda €3.000,00 per aver contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Una giornata di squalifica anche per Massimiliano Gatto, presente sabato come membro dello staff sulla panchina del Como per aver criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.
Per quanto riguarda la lista diffidati 6° sanzione per Luca Ranieri e terza sansione per Idrissà Toure del Pisa. Tra gli altri entrano in diffida Mancini (Roma, Bastoni (Inter), Terracciano (Cremonese), Valenti (Parma) e Fadera (Sassuolo).
Infine, per quanto riguarda le società, non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio.
