Il padre di Dragowski: "Che ricordi a Firenze. Jagiellonia? Squadra equilibrata, occhio a Imaz"

Dariusz Dragowski, ex bandiera giallorossa con oltre 100 presenze e padre dell'ex portiere viola Bartlomiej Dragowski, è nato e vive a Bialystok, città che ospiterà la Fiorentina in Conference per la sfida allo Jagiellonia, club in cui il figlio ha mosso i primi passi come portiere. Dariusz, intervistato questa mattina da La Nazione, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del match: "Per Bialystok sarà la partita dell'anno. Una vera e propria festa. A quanto pare, la gara giovedi si giocherà a -3°C, quindi non ci sarà un gelo cosi intenso. Almeno per come siamo abituati noi (ride, ndr)".

Il padre di Dragowski ha poi aggiunto sull'importanza della gara per lo Jagiellonia: "Per il club conta tanto, al di là del 1° posto in campionato. Ogni squadra che partecipa alle competizioni europee vuole arrivare il più lontano possibile. Lo Jagiellonia è una delle migliori squadre del campionato polacco. La forza risiede nell'equilibrio della rosa e nella bravura del suo allenatore. Attenti poi a Jesus Imaz: è lui la stella". Infine un pensiero anche sul periodo vissuto alla Fiorentina dal figlio, che attualmente è tornato a giocare in Polonia allo Widzew Lodz: "Firenze è una città bellissima ed è un orgoglio che i miei nipoti siano nati li. Bart, poi, ha vissuto due anni belli in viola, anche se magari non molto fortunati".

