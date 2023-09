PEREYRA, Difficile una sua titolarità contro la Fiorentina

Fonte: TuttoUdinese

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'Udinese sta affrontando un processo di grande cambiamento, con il cambio di entrambi i quinti e di assetto offensivo con un Lucca da servire decisamente di più direttamente anziché nello spazio come si faceva prima con Beto. In un lavoro del genere l'esperienza di Pereyra a centrocampo sarà sicuramente un'arma importante, ma con tutta probabilità bisognerà aspettare ancora un po' per rivederlo dal primo minuto. Improbabile un suo utilizzo da titolare anche contro la Fiorentina, gara importante visti i 3 punti in 4 gare ottenuti fino ad ora.