PAVARD, Inzaghi: "Problema più grave di Acerbi"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha chiuso la sua gara ancora senza gol, dimostrandosi squadra solida in difesa ma Inzaghi dovrà fare i conti con gli infortuni. Ecco le sue parole in zona mista, come riportato da Tuttomercatoweb: "Il percorso fatto fin qui è ottimo, gli zero gol subiti è motivo d'orgoglio. Acerbi? Vedremo nei prossimi giorni come reagirà, se potrà essere a disposizione per la prossima partita. E poi dobbiamo vedere anche Pavard: mi sembra che il suo problemino sia più grave di quello di Acerbi".