Calciomercato Dal Nizza al Siviglia, Amir Richardson cerca spazio: il punto

vedi letture

Amir Richardson in uscita dalla Fiorentina. Il centrocampista marocchino è in cerca di spazio, non avendone avuto a Firenze. Ecco che a gennaio potrebbe andarsene, magari non a titolo definitivo. Anche perché la società viola ha sempre creduto in lui, tanto che gli ha garantito un contratto lungo fin da subito: scadrà a giugno del 2029. Ma considerando che la consacrazione a Firenze non può arrivare senza la continuità, è probabile che l'ex Reims accetti una nuova destinazione.

Tra Francia e Spagna.

Su di lui c'è il Nizza, squadra della sua città di nascita, che nelle ultime ore ha alzato il pressing. Da non escludere un ritorno in Ligue 1, dunque. Si tratterebbe sulla base del prestito secco: la dirigenza viola proverà a mantenere il suo cartellino. Occhio anche alle sirene spagnole, perché il Siviglia si era fatto avanti in estate e non ha mai smesso di osservare il classe 2002. Il cui agente sta esaminando attentamente il mercato estero nell'ottica di scovare l'occasione che accontenti tutti.

Occhio alla Serie A.

In Italia c'era l'opzione Hellas Verona. I veneti avevano cercato il centrocampista la scorsa estate senza entusiasmarlo granché. Ma chissà che, nel momento in cui dovessero tornare alla carica, Richardson non cambi idea. Fosse solo per scendere in campo con un minimo di regolarità in più rispetto ad ora. A breve la Fiorentina si confronterà col giocatore e con il suo entourage per trovare una soluzione. Il mercato di gennaio dovrà obbligatoriamente segnare una svolta per lui.