Parma, Cuesta avvisa: "Contro la Fiorentina ci aspetta una partita molto difficile"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno per 1-1 con il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni in ottica del prossimo match che la sua squadra dovrà sostenere al Franchi con la Fiorentina: ​"Adesso dobbiamo solo pensare a prepararci bene per la Fiorentina, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo vivere giorno dopo giorno. Prepararci al meglio è l'unico modo per essere pronti ad affrontare ogni sfida. Non possiamo fare calcoli o avere aspettative fisse, perché i risultati dipendono anche dagli avversari. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, alzare il livello delle prestazioni ogni giorno e sperare che questo porti i risultati sperati".