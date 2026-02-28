Parma, Cuesta avvisa: "Contro la Fiorentina ci aspetta una partita molto difficile"
FirenzeViola.it
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno per 1-1 con il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni in ottica del prossimo match che la sua squadra dovrà sostenere al Franchi con la Fiorentina: "Adesso dobbiamo solo pensare a prepararci bene per la Fiorentina, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo vivere giorno dopo giorno. Prepararci al meglio è l'unico modo per essere pronti ad affrontare ogni sfida. Non possiamo fare calcoli o avere aspettative fisse, perché i risultati dipendono anche dagli avversari. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, alzare il livello delle prestazioni ogni giorno e sperare che questo porti i risultati sperati".
Pubblicità
Avversari
FirenzeViolaIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Attadi Alberto Polverosi
Le più lette
1 In questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Copertina
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com