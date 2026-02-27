Social

Il Rakow lancia l'appello ai tifosi: "Contro la Fiorentina riempiamo lo stadio per continuare il sogno"

© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

Il Rakow, prossimo avversario della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference, non ha perso tempo ed ha già lanciato ai suoi tifosi l'appello per riempire lo stadio di Sosnowiec dove gioca le gare di Conference, in questo caso il ritorno del 19 marzo. "Presentiamo il regolamento e il programma di vendita dei biglietti per l'1/8 finale della UEFA Conference League contro la ACF Fiorentina! Riempiamo lo stadio di Sosnowiec e giochiamo insieme per i nostri sogni!" si legge sui social ufficiali.

La prevendita partirà il 2 per gli abbonati, dal 5 vendita libera.