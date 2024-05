NAZIONALE, Scalvini e Scamacca dopo i viola, out Acerbi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani prende al via il raduno della Nazionale ma il gruppo sarà composto per ora da 27 giocatori e non 30. Scalvini e Scamacca infatti fino al 2 giugno saranno impegnati con l'Atalanta e il recupero con la Fiorentina di domenica alle 18. Spalletti non avrà a disposizione neanche il difensore Acerbi, alla prese con la pubalgia (si opererà lunedì e quindi salterà l'Europeo). Il ct ha così allertato Federico Gatti, difensore della Juventus che si è reso disponibile ed ha iniziato intanto a lavorare nella propria sede.