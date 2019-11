MARAN, In caso di Europa mi tatuerei i Quattro Mori

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto a Un giorno da pecora, trasmissione in onda su Radio Rai 1. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

"I tatuaggi su Nainggolan stanno bene, su di me forse un po' meno... Ma potrei pensare a farmi un tatuaggio dei Quattro Mori (simbolo della bandiera sarda, ndr) se arriviamo in Europa. Dire di più su quanto si sta bene è superfluo, e più che un coro in particolare mi piace il calore. Anche quando giochiamo in trasferta ci seguono davvero tantissimi tifosi. In sardo, poi, so dire eja!".