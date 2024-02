MACCABI, Alle 19:00 in campo contro l'Ashdod

Venerdì alle 13:00 la Fiorentina ha scoperto la sua avversaria per gli ottavi di finale di Conference League. Si tratta degli israeliani del Maccabi Haifa che oggi saranno impegnati alle 19:00 nel match, valido per la 23' giornata del campionato israeliano, contro l'Ashdod. Biancoverdi che in campionato sono secondi in classifica a quota 49 a quattro punti dalla capolista Maccabi Tel Aviv che però ha già giocato, e vinto, la sua partita del weekend. Per il Maccabi è quindi l'occasione per tornare a meno uno dalla vetta contro una squadra, l'Ashdod, che è penultima in classifica. Biancoverdi che in campionato sono reduci da tre risultati utili consecutivi.