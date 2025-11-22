Juventus, recuperati Kelly e Cabal ma Spalletti punta ancora su Koopmeiners

di Redazione FV

Nonostante siano tornati a disposizione e di fatto anche convocati sia Kelly che Cabal, come riporta il Corriere dello Sport, la sensazione è che Luciano Spalletti punterà ancora su Koopmeiners nel ruolo di terzo di sinistra della difesa a tre bianconera. "Il ruolo non cambia il grande calciatore, che porta sempre il suo stile di gioco dove lo metti. Il calciatore moderno è quello che sa adattarsi e lui, nelle ultime tre partite, ha fatto vedere le sue qualità; sono contento delle sue risposte, non era scontato", questo il pensiero del tecnico della Juventus sull'olandese. In attacco invece dovrebbe giocare Vlahovic, con Yildiz McKennie dietro al serbo.

In mezzo al campo agiranno Thuram Locatelli, con sulle corsie esterne Kostic da una parte e Cambiaso dall’altra.