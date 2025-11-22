Juventus, recuperati Kelly e Cabal ma Spalletti punta ancora su Koopmeiners

Nonostante siano tornati a disposizione e di fatto anche convocati sia Kelly che Cabal, come riporta il Corriere dello Sport, la sensazione è che Luciano Spalletti punterà ancora su Koopmeiners nel ruolo di terzo di sinistra della difesa a tre bianconera. "Il ruolo non cambia il grande calciatore, che porta sempre il suo stile di gioco dove lo metti. Il calciatore moderno è quello che sa adattarsi e lui, nelle ultime tre partite, ha fatto vedere le sue qualità; sono contento delle sue risposte, non era scontato", questo il pensiero del tecnico della Juventus sull'olandese. In attacco invece dovrebbe giocare Vlahovic, con Yildiz e McKennie dietro al serbo.

In mezzo al campo agiranno Thuram e Locatelli, con sulle corsie esterne Kostic da una parte e Cambiaso dall’altra.