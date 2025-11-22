Ferrari: "Dobbiamo ripartire con una mentalità diversa. Ranieri merita la fascia"

vedi letture

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel pre partita della sfida alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ha portato Vanoli?: "Sono state due settimane intense con doppie sedute a cui i ragazzi hanno reagito bene. Di lui ci è piaciuta la voglia e la consapevolezza di calarsi nella nostra realtà, così come la sua rabbia, che è quella che devono avere i giocatori".

Sulle due settimane di lavoro: "I ragazzi erano stanchi perché i carichi di lavoro sono stati pesanti, sono consapevoli della situazione. Per noi è la partita, si deve ripartire con una mentalità diversa".

Cosa ne pensa delle parole di Vanoli su Ranieri: "Condivido le parole su Ranieri, è un ragazzo eccezionale, si impegna fino alla fine, ha modi crudi ma ha una voglia pazzesca e si merita la fascia"