Primavera, Fiorentina fermata in casa dal Milan. Finisce 1-1 il match del Viola Park
Oggi alle 16:53
di Redazione FV

Si è da poco concluso il match del Viola Park tra Fiorentina e Milan, con il risultato finale di 1-1. I ragazzi della Primavera di Daniele Galloppa, dopo essere passati in vantaggio al 14' del primo tempo con Braschi, si sono fatti riprendere al 33' da Ossola. Nella ripresa poi i viola, nonostante un tentativo di forcing nel finale, non sono riusciti a centrare il gol del vantaggio. Il pareggio porta così la Fiorentina a quota 25 punti, momentaneamente ancora quindi prima in classifica.