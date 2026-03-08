Lecce, Sticchi Damiani sul rigore negato alla Cremonese: "Nessun fallo. Contatto inesistente"

vedi letture

Dopo la fondamentale vittoria ottenuta dal Lecce sulla Cremonese con il risultato di 2-1, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai canali ufficiali del club salentino soffermandosi anche sulle tantissime polemiche relative a un presunto calcio di rigore, che sembrava evidente, non concesso ai grigiorossi per fallo di Gaby Jean su Sanabria. Questo le parole del patron del Lecce: “Complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare. E' stata una vittoria meritata, raggiunta con lo sforzo di tutti. Abbiamo vinto insieme. Non comprendo le polemiche finali, mi sembra un modo pretestuoso per inquinare un successo meritato. Cheddira, lanciato a rete per chiudere la partita, non ha commesso alcun fallo e la punizione che ne è scaturita, a recupero ormai quasi scaduto, era inesistente.

Sugli sviluppi Gaby Jean non commette alcun fallo da rigore. Il sig. Marelli, nel commentare l’episodio, pur ammettendo che la punizione di partenza fosse inesistente, vede un contatto basso tra il difensore francese e Sanabria che in realtà non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire. Godiamoci per qualche ora questa importante vittoria, nel giorno della festa della donna con tantissime tifose allo stadio”.