Le formazioni di Torino-Pisa: leggero turnover per Gilardino. C'è Albiol

di Redazione FV

Si gioca stasera l'ultima partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia, con Torino e Pisa pronte a sfidarsi in Piemonte. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Gilardino che fa un po' di turnover in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina all'Arena Garibaldi, valida per il turno di Serie A.

TORINO (3-4-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie.

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Hojholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister