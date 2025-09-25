Le formazioni di Torino-Pisa: leggero turnover per Gilardino. C'è Albiol
Si gioca stasera l'ultima partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia, con Torino e Pisa pronte a sfidarsi in Piemonte. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Gilardino che fa un po' di turnover in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina all'Arena Garibaldi, valida per il turno di Serie A.
TORINO (3-4-3): Paleari; Dembélé, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie.
PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Vural, Hojholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister
Niccolini: "Sono antiviola, ho un'antipatia storica nei confronti della Fiorentina e dei suoi tifosi"
Pioli porta tutti a cena: torna il 'patto della bistecca' per fare gruppo e promettersi un nuovo inizio
Marianella: "Calma, siamo all'inizio e la Fiorentina diventerà bella. Vedo un problema fisico-atletico"
Dopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
