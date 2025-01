LAZIO, Quasi il certo forfait di Tavares: domattina gli esami

FirenzeViola.it

Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi, dopo il problema all'adduttore che ha costretto Nuno Tavares ad abbandonare al 43' del primo tempo la partita poi vinta dalla Lazio per 3-1 contro la Real Sociedad in Europa League, l'esterno portoghese effettuerà domani mattina gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e dunque dell'eventuale stop. La sua presenza nella partita di domenica sera contro la Fiorentina all'Olimpico è quasi impossibile anche se ieri, il tecnico Baroni aveva dichiarato che il giocatore "dovrebbe essersi fermato in tempo".