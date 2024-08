LAZIO, Problemi di lista: out uno tra Hysaj o Pedro?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha problemi con la lista di serie e per questo uno tra Pedro e Hysaj potrebbe rischiare di essere tagliato. L'infortunio di Mario Gila ha infatti liberato uno slot, ma una volta che il difensore spagnolo sarà rientrato, e comunque entro il 31 agosto, nella lista per la Serie A ci sarà spazio solo per uno dei due giocatori sopra citati, col rischio di tenerli di fatto ai margini della rosa almeno fino a gennaio. Per questo tra oggi e domani andrà in scena un vertice di mercato in casa biancoceleste in cui sarà fatto il punto sulle ultime operazioni fra cui, appunto, anche quelle legate ai possibili trasferimenti di uno dei due.

Lo scrive Il Corriere dello Sport-Stadio.