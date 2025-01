JUVENTUS, Si avvicina Kolo Muani. Vlahovic può salutare?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Randal Kolo Muani si avvicina alla Juventus. A scriverlo è la redazione di TMW, che riporta come la fumata bianca tra il PSG e il Napoli per Kvaratskhelia ha permesso un apertura da parte del club francese per il trasferimento del calciatore destinazione Torino.

Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi e proficui tra le due società e l'affare potrebbe presto andare a dama. Un acquisto che, eventualmente, interesserebbe da vicino anche l'ex viola Dusan Vlahovic, alle prese con un difficile rinnovo di contratto e che per questo potrebbe non essere più considerato incedibile da Giuntoli e soci, nemmeno ora durante il mercato invernale.