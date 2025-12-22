FirenzeViola

Fabio Paratici a Roma per le festività natalizie: la foto di FirenzeViola

Fabio Paratici a Roma per le festività natalizie: la foto di FirenzeViola
Oggi alle 13:50Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Fabio Paratici a Roma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il dirigente in uscita dal Tottenham è nella capitale per celebrare le festività natalizie assieme alla sua famiglia e dovrebbe rimanerci per tutte le ricorrenze. Nel frattempo prosegue, spedita, la trattativa con la Fiorentina per chiudere definitivamente l'accordo con la società viola dopo avere accettato la proposta del club di Rocco Commisso. Ma dovrà prima risolvere il contratto con gli Spurs, anche se rimangono da definire le tempistiche. Questa la foto realizzata da FirenzeViola.it a Paratici: