Comuzzo, ieri scontro di gioco: applicati 12 punti di sutura alla testa
Pietro Comuzzo è uscito acciaccato dalla sfida contro l'Udinese. Ieri pomeriggio il difensore della Fiorentina ha subito un colpo alla testa in occasione di uno scontro di gioco con Keinan Davis, attaccante bianconero che però non ha riportato le stesse ferite del difensore viola. Come riportato da Lady Radio, al classe 2005 sono stati applicati 12 punti di sutura.
