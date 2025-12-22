Ranieri o De Gea? Ecco chi sarà il capitano viola: la ricostruzione della Rai

Ieri in occasione della partita Fiorentina-Udinese che ha rappresentato la prima vittoria dei viola, il capitano è stato David De Gea, a discapito di Luca Ranieri comunque in campo da vice. La Tgr Rai Toscana ricostruisce come è nata la scelta tecnica di Vanoli: l'allenatore viola venerdì ha parlato con il giocatore e gli ha chiesto un passo indietro. Il difensore viola ha capito il momento ed ha accettato il cambio. Da ieri il nuovo capitano viola è dunque il portiere David De Gea.