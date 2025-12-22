Frey spiega: "Mai chiesto di entrare nello staff tecnico della Fiorentina"

L'ex portiere viola, Sebastien Frey, ha pubblicato una storia su Instagram per fare alcune precisazioni a proposito dei rumors che l'hanno accostato alla Fiorentina come possibile dirigente: "Amici Viola, dopo questa meravigliosa e tanto attesa vittoria, con rispetto e gratitudine vereo tutti voi, desidero chiarire alcune voci circolate negli ultimi giorni. Non ho mai avanzato alcuna proposta personale per entrare nello staff tecnico della Fiorentina, né ho partecipato a discussioni per un mio ritorno in viola in quel ruolo. Rispetto profondamente i miei ex compagni e allenatori, e l'amore per questa maglia rimane immutato, ma non è nel mio stile propormi per qualsiasi opportunità lavorativa, è una cosa che proprio non mi appartiene. Sono e sarò sempre aperto con entusiasmo a valutare proposte serie e concrete, se dovessero arrivare, ma solo nel rispetto dei tempi e delle modalità giuste. Il mio cuore resta viola, e il mio pensiero va oggi più che mai a tutta la tifoseria viola: siete voi la forza di questa squadra. Vi porto nel cuore e vi sono vicino in ogni momento, con la stessa passione di sempre. Ora più che mai: Forza Fiorentina!".

Di seguito il post originale di Frey: