Paratici e la 'psicosi' Pradè: la fastidiosa voce sotterranea nel mondo Fiorentina

Ancora Fabio Paratici non ha messo la sua firma sul contratto che lo legherebbe alla Fiorentina per i prossimi 4 anni e mezzo o ricevuto le sue nuove funzioni da responsabile dell'area tecnica, che hanno già iniziato a montare voci incontrollate e teorie del complotto, alimentate da quel rumore di fondo secondo il quale Daniele Pradè non avrebbe mai abbandonato veramente il suo posto al Viola Park.

C'è chi dice che Pradè non si sia mai mosso di lì

C'è anche questo fastidioso aspetto con cui dovrà fare i conti Paratici, e con esso l'intero mondo Fiorentina, nel momento in cui il dirigente dovesse finalmente mettere nero su bianco il nuovo matrimonio professionale con la Fiorentina. Quel sospetto che aleggia, più pensato che detto, di scarsa autonomia, di ingresso telecomandato dall'alto nelle segrete stanze del Viola Park. Una sensazione gattopardesca, che ha trovato nuova linfa con le recenti notizie a mezzo stampa secondo cui, giusto qualche giorno fa Pradè, avrebbe trascorso una notte all'interno del Viola Park.

Paratici solo 'amico di Pradè'? E lo è davvero?

Ma davvero un dirigente del calibro di Fabio Paratici, che negli ultimi 15 anni ha lavorato per realtà costantemente coinvolte nella lotta ai titoli come la Juventus (la sua vera scuola di calcio) prima e il Tottenham poi, può essere ridotto semplicemente a un 'amico di Pradè'? Viene difficile pensarlo, fosse anche solo per le testimonianze contrarie che più di un addetto ai lavori racconta. Ovverosia di un rapporto, quello tra Paratici e Pradè, che è stato sì buono per molti anni ma che ultimamente non viene più raccontato uniformemente da tutti come tale. Come per molti aspetti del calcio, la miglior risposta ai chiacchiericci e alle speculazioni non può che passare dai fatti, in questo caso per esempio un modus operandi di rottura rispetto al passato.