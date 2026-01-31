Hojlund davanti, Vergara confermato: il probabile undici di Conte contro i viola
La Nazione, nel presentare Napoli-Fiorentina, prova a disegnare anche l'undici che schiererà Antonio Conte, reduce dall'eliminazione in Champions League e agguerrito più che mai a tornare in scia scudetto. In difesa Di Lorenzo è candidato a rimanere nel terzetto arretrato insieme a Juan Jesus e Buongiorno, anche se Beukema continua a spingere per una maglia da titolare. Lo stesso vale per Gutierrez, entrambi impiegati soltanto nella ripresa nell’ultima sfida europea. Sulle corsie laterali Spinazzola sembra avere buone chance di partire dall’inizio: resta da capire se verrà schierato a destra o a sinistra, scelta che dipenderà dalle valutazioni di Conte.
In caso di conferma di Olivera, Spinazzola agirebbe più avanzato rispetto a Di Lorenzo. In mediana Lobotka e McTominay. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Vergara ed Elmas dovrebbero muoversi alle spalle di Hojlund, chiamato a guidare l’attacco. Giovane torna a disposizione, mentre Lukaku inizierà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa per accumulare minuti e ritrovare progressivamente la migliore condizione.
