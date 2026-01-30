Pisacane: "A Firenze Esposito si doveva francobollare con Fagioli"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida vinta 2-1 contro la Fiorentina: "Esposito si doveva francobollare a Fagioli, perché pensavamo che la strategia potesse pagare e così è stato. In fase di possesso abbiamo posizioni predefinite. Il ragazzo ha talento, ha bisogno di movimento e spazi, ma dipende da come ti vengono a prendere. Albarracin lo abbiamo seguito, ha qualità e vede la porta: è convocato, speriamo che domani possa essere della gara anche se non è ancora arrivato il transfer".