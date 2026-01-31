Bologna: Immobile vola in Francia, sarà un nuovo giocatore del Paris Fc

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Si è da poco conclusa a Casteldebole la seduta di allenamento del Bologna, tornato al lavoro dopo un giorno di riposo seguito alla trasferta serba di Europa League con il Maccabi Tel Aviv. All'allenamento non ha partecipato Ciro Immobile, che in tarda mattinata è volato a Parigi: lascia Bologna dopo sei mesi per firmare un contratto con il Paris Fc fino al 2027. In gruppo è invece tornato John Lucumi, che ha recuperato dalla lesione muscolare alla coscia: il centrale sarà a disposizione per il posticipo di martedì dei rossoblù, che ospiteranno il Milan al Dall'Ara. (ANSA).