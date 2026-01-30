Blitz Torino, Marianucci sta firmando con i granata: prestito secco

vedi letture

Approdato al Napoli a luglio, l'ex difensore dell'Empoli Luca Marianucci cambia di nuovo casacca. Ma non diventerà un giocatore della Cremonese, che era quasi certa di averlo subito dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions, bensì al Torino (avversario della Fiorentina nel week end successivo). In queste ore infatti il giocatore sta firmando con il club granata e non dunque con quello grigiorosso. La formula è del prestito secco per sei mesi come riporta SkySport.

Le altre trattative granata - Il Torino ha raggiunto l’accordo con la Dinamo Zagabria per Sandro Kulenović. Al tempo stesso il club granata sta formalizzando l’arrivo di Olusesi in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ora torna a Londra per il visto.