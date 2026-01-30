Napoli, Giovane carica gli azzurri: "Contro la Fiorentina vogliamo vincere"

di Redazione FV

Giovane, ex fantasista del Verona passato in questo mercato invernale al Napoli, ha rilasciato le seguenti parole a Radio CRC, emittente partner del club azzurro: "Il gruppo ha una grande motivazione. Quando sono arrivato qui ho subito capito che è un ottimo gruppo, composto da grandissimi giocatori. È ovvio che c'è la delusione per le ultime due sconfitte, ma nel calcio non c'è tempo per questo: domani contro la Fiorentina è una grande partita per noi, vogliamo vincere".