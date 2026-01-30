Napoli, Giovane carica gli azzurri: "Contro la Fiorentina vogliamo vincere"
FirenzeViola.it
Giovane, ex fantasista del Verona passato in questo mercato invernale al Napoli, ha rilasciato le seguenti parole a Radio CRC, emittente partner del club azzurro: "Il gruppo ha una grande motivazione. Quando sono arrivato qui ho subito capito che è un ottimo gruppo, composto da grandissimi giocatori. È ovvio che c'è la delusione per le ultime due sconfitte, ma nel calcio non c'è tempo per questo: domani contro la Fiorentina è una grande partita per noi, vogliamo vincere".
Pubblicità
Avversari
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
3 La conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Copertina
FirenzeViolaHarrison e Solomon rimandati, al Maradona torna Parisi: con lui i viola hanno un'altra marcia
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com