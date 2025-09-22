Gilardino: "Orgoglioso del Pisa. Il derby con la Fiorentina una gara come le altre"

Alberto Gilardino ha così commentato la sconfitta del suo Pisa al "Maradona" contro il Napoli, in una gara che ha rischiato di pareggiare ed ha tenuto l'avversaria con il fiato sospeso fino alla fine: "Sono orgoglioso dei ragazzi per l'atteggiamento e per quello messo in campo - dice a SkySport - La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c'è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c'è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente. Episodi? Non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare dei miei ragazzi e della partita. Dovremo mantenere questo in ogni gara: presto arriveranno risultati positivi".

Ora due impegni ravvicinati con Torino e la sua ex squadra Fiorentina: "Abbiamo la partita di Coppa Italia contro il Torino che permetterà di mettere in campo giocatori che hanno visto poco il campo, poi il derby con la Fiorentina ma è una partita come tutte le altre: importante per mantenere questo DNA all'interno della gara. Presto i ragazzi otterranno risultati positivi".