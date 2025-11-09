Piccoli dopo Genoa-Fiorentina: "Siamo sfortunati, è un periodo così. Un punto di ripartenza"

L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "E' un periodo in cui siamo sfortunati. Anche sul rigore che abbiamo preso. Ranieri non vede il pallone gli rimbalza sulla mano. Dobbiamo lavorare in queste due settimane di stop per tornare a dimostrare chi siamo".

Che peso sentivate oggi? "Era una gara tosta, sapevamo che era un ambiente difficile. Tante volte non sentivamo il fischio dell'arbitro. E' un periodo un po' così, abbiamo preso un gol rocambolesco e il loro portiere ha fatto una grande parata su di me. E' un punto di ripartenza".

Nazionale? "Io voglio fare bene con la Fiorentina, se mi chiamerà sarò contentissimo. Prima di tutto la Fiorentina per far vedere che mi posso meritare la Nazionale".