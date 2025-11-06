Mainz-Fiorentina 0-1, primo giallo per i viola: se lo prende Ndour al 50'

vedi letture

Primo giallo della partita per la Fiorentina. Se lo prende al 50’ Cher Ndour, che al termine di un’azione offensiva viola, al limite dell’area del Mainz, ha dato un pestone al diretto avversario, ovvero il difensore Khor. L’arbitro non ha dunque avuto dubbi ed ha estratto l’ammonizione per il centrocampista classe 2004.