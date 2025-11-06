Mainz-Fiorentina 1-1, al 68' Hollerbach pareggia i conti: male la difesa

Al 68’ arriva il pareggio del Mainz con un rimpallo molto fortunato: a mettere in gol è stato Hollerbach che sfrutta una penetrazione dalla destra della sua squadra e in area, dopo un errore complessivo della difesa, si ritrova davanti a Martinelli e mette in gol per l’1-1.