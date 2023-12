GENK, Eliminato dalla Coppa da una squadra di B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Giornata di Coppa nazionale anche per il Genk, avversario della Fiorentina in Conference League e che ieri sera ha giocato gli Ottavi di Coppa di Belgio in casa dell'Oostende, squadra che attualmente si trova al terzultimo posto di Challenger Pro League (la serie B belga). Per i "puffi" è arrivata una clamorosa sconfitta per 3-1 che ha concluso anzitempo il loro percorso nel torneo.

A sbloccare il risultato, intorno all'ora di gioco, è stato il centrale dei padroni di casa Basila. Il Genk però ha trovato il pareggio lampo pochi minuti dopo con Ait El Hadj. Conclusi i novanta minuti in parità, ai supplementari i padroni di casa hanno preso il largo prima con D'Haese e poi con la rete che ha chiuso il match di Hartwig.