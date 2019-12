GATTUSO, Napoli al settimo posto crea imbarazzo

Durante la conferenza stampa di presentazione da neo allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha parlato anche del momento degli azzurri: "Questa squadra, vista ora al settimo posto... Crea imbarazzo. Sappiamo che le prestazioni non sono state delle migliori, quando parlo di Europa parlo di Champions League. E' il mio obiettivo, l'ho persa per un punto la scorsa stagione, abbiamo tutto per arrivarci".

Su Carlo Ancelotti: "Carlo è stato un papà per me, ho fatto centinaia di partite vincendo con lui. Ci siamo sentiti oggi, sei anni fa ho iniziato questo lavoro ma nei momenti di difficoltà l'ho sempre chiamato. Oggi per l'ennesima volta me lo ha confermato anche se non c'era bisogno. Mi ha confermato che uomo è Ancelotti: si è spogliato, mi ha detto pro e contro di questa squadra, si è dimostrato ancora una volta un grande. Però vi prego: non fate paragoni, ha vinto tutto nel mondo da allenatore. Io sono giovane, ho 41 anni, devo ancora dimostrare tanto. Carlo lo ha dimostrato, spero di fare il 10% di quello che ha fatto lui".