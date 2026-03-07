Fiorentina, occhio al rendimento fuori casa del Parma: in Serie A è ottavo

Il Parma si presenterà domani al Franchi contro la Fiorentina forte di un invidiabile rendimento esterno: dei suoi 33 punti in campionato infatti, ben 19 òa squadra di Cuesta li ha racimolati lontano dal Tardini: su 13 gare ne ha vinte 5, pareggiate 4 e perse solo altre 4.

Il suo è l’ottavo bottino in trasferta in Serie A, sottolinea il Corriere dello Sport. E a proposito di numeri, a Firenze viola e crociati si sono affrontati 28 volte con sette successi del Parma: il primo nel ’90, prima stagione in Serie A per la compagine allora guidata da Nevio Scala, l’ultimo a Santo Stefano del 2018, quando al gruppo guidato da D’Aversa, appena risalito in A dopo la storica tripla promozione dalla D, bastò una rete di Inglese per stendere la Fiorentina di Pioli.