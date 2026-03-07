Davis rivela: "Contro la Fiorentina non ero al 100%, Zaniolo mi ha aiutato"

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese autore di uno dei tre gol contro la Fiorentina nello scorso turno di campionato, ha rilasciato un'intervista a Flashcore, queste le sue parole sulle sue condizioni nel match contro i viola e sull'intesa con Zaniolo: "Prima della partita con la Fiorentina, sono stato fuori per quattro settimane, quindi sapevo che non sarei stato fisicamente lì al 100%, ma sapevo che potevo contare su Nico per forse trattenere due o tre giocatori e aiutarmi. È un giocatore di alto livello.

La carriera che ha avuto, i luoghi in cui è stato e i club per cui ha giocato parlano da soli. Un internazionale di talento, quindi è bello avere questo tipo di giocatore nella nostra squadra".