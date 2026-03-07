La Juventus punta su Kayode, per strapparlo al Brentford servono 30 milioni

La Juventus punta su Kayode, per strapparlo al Brentford servono 30 milioniFirenzeViola.it
Oggi alle 11:45Ex viola
di Redazione FV

La Juventus è rimasta impressionata dalle crescita di Michael Kayode, laterale destro classe 2004 ex Fiorentina ed attualmente di proprietà del Brentford. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, continueranno a studiare il giocatore da qui al termine della stagione, con la prospettiva di provare l’affondo nel prossimo mercato. Per strapparlo al Brentford  servono almeno 30 milioni.

Un prezzo significativo alla luce dei 18 milioni investiti l’anno scorso dagli inglesi, quando l’avevano prelevato proprio dalla Fiorentina. Rispetto alle stagioni in Viola, però, Michael ha trovato continuità dimostrando tutte le sue doti sulla lunga distanza in un campionato topo come la Premier League