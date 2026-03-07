Cuesta: "Kean? La Viola ha più soluzioni. Lecce non ci condiziona"

vedi letture

Così Carlos Cuesta, allenatore del Parma, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro la Fiorentina: "Non recuperiamo nessun giocatore rispetto a quelli che non c'erano. Ndiaye si è allenato ma non è ancora a disposizione, deve continuare nel suo percorso individualizzato per essere pronto a giocare. Anche Bernabé non sarà disponibile, ha avuto un piccolo fastidio, è infiammato".

Che Parma vedremo?

"Dobbiamo essere noi domani. Una squadra molto compatta, unita, solidale, molto organizzata, con qualità quando gestiamo la palla e con capacità di far male all'avversario in qualsiasi modo: ripartenza, attacco posizione e palle inattive. Vogliamo essere noi stessi. È una partita fondamentale per noi, vogliamo affrontarla con la mentalità che questa squadra ha mostrato e deve ancora mostrare in ogni momento che è in campo".

La Fiorentina sembrava potesse risalire, poi nell'ultimo turno ha avuto uno stop. Che squadra si aspetta?

"Sono cresciuti molto rispetto alla gara d'andata. Hanno avuto risultati positivi negli ultimi due mesi, hanno grande qualità e una identità precisa. Giocano in Europa e sappiamo che dobbiamo lavorare molto ed essere squadra per fare punti".

Che partita si immagina dal punto di vista tattico? Il Parma arriva più leggero?

"No, il Parma non è più leggero. I punti non devono cambiare l'atteggiamento e l'approccio. Loro hanno un'identità di gioco che è legata a ciò che pensa li porti ad avere prestazioni e risultati. Loro attaccano bene coi triangoli esterni, hanno grandi inserimenti e sono aggressivi difensivamente. Quello va al di là dei punti, fai sempre quello che senti che è giusto. Noi non possiamo andare con leggerezza in nessuna partita. Dobbiamo andare sempre con lo stesso approccio: cioè fare punti e lavorare bene, affrontando la gara sapendo delle qualità della Fiorentina e che se siamo al nostro meglio possiamo essere competitivi".

Domani dubbio sul portiere?

"La scelta è fatta, non la condividerò con voi ma è stata fatta! Dobbiamo essere consapevoli che Suzuki ha avuto un infortunio importante, deve fare il suo percorso di riabilitazione e preparazione al meglio possibile. Allo stesso modo abbiamo due portieri che sono stati a grandissimo livello quando Suzuki non c'è stato. Adesso siamo veramente fortunati ad avere tre portieri che sono ad alto livello e posso scegliere chi giocherà in ogni partita".

Quanto condizionerà sapere il risultato di Lecce-Cremonese?

"Zero. Per loro non lo so, per noi zero".

Ha preparato la partita con e senza Kean?

"Sappiamo che hanno diverse soluzioni e noi proveremo a fare il nostro meglio per qualsiasi contesto".

Quali giocatori della Primavera saranno convocati?

"Mena Martinez e Bernardo Conde".