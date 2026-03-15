Caracciolo sulla salvezza: "Sperare non costa nulla. Credo nel miracolo"

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Il Pisa torna alla vittoria, la seconda del suo campionato, contro il Cagliari di Pisacane. Decisiva la doppietta in 10 contro 11 del capitano dei nerazzurri, Antonio Caracciolo, che nel post partita ha parlato così sulla salvezza in conferenza stampa: "Sì, ma sono arrivato cotto. Sperare non costa nulla, dobbiamo lottare perché è importantissimo finire nel modo migliore. Poi io ci credo nel miracolo".

Come state vivendo questo momento?

I momenti complicati sono stati la nostra base, noi sappiamo cosa è stato fatto e non possiamo tornare indietro. Ci proveremo fino alla fine, ma serve unione. Abbiamo solo una strada: essere positivi".

Quanti rimpianti ci sono?

"I rimpianti ci sono, ma non ci possiamo fare niente. Dobbiamo onorare Pisa e la maglia. I giocatori vanno e vengono, il Pisa resta".