Dovbyk segue i consigli di Dzeko: "Mi sostiene e mi ha spiegato la chiave per far bene"

vedi letture

Edin Dzeko mentore di Artem Dovbyk. L'attuale centravanti della Roma, in gol ieri nella vittoria giallorossa contro il Verona, al termine del match ha parlato in conferenza stampa dall'Olimpico raccontando un curioso confronto avuto pochi giorni fa con l'attaccante della Fiorentina, che con la maglia della Roma ha scritto importanti pagine della sua carriera. Tutto è iniziato all’arrivo di Dovbyk nella capitale, quando Gianluca Gombar, team manager giallorosso, gli fece notare una somiglianza con il bosniaco ai tempi dei suoi primi giorni a Trigoria. “Eravamo in macchina, Gombar ha chiamato Edin e da lì ci siamo parlati per la prima volta - ha spiegato Dovbyk in sala stampa -. Poi ci siamo seguiti su Instagram e abbiamo continuato a sentirci. Lui mi sostiene e io sostengo lui”.

Il rapporto si è cementato anche fuori dal campo, come dimostra la foto postata dallo stesso Dovbyk a cena con Dzeko in un ristorante sul litorale di Ostia, uno dei luoghi preferiti dall’ex numero 9 giallorosso quando viveva a Roma: "Conosco la storia degli attaccanti della Roma. Pochi giorni fa ho parlato con Dzeko, mi ha dato consigli: devo essere concentrato e onesto con i compagni. Per lui questa è la chiave", ha detto Dovbyk ieri in conferenza stampa.