DI FRANCESCO, Affronteremo la Viola con entusiasmo

Nella conferenza stampa di presentazione sulla panchina della neopromossa Venezia, Eusebio Di Francesco ha avuto l’opportunità di rispondere ad alcune domande anche in merito al calendario, che lo metterà di fronte alla Fiorentina al Franchi per la seconda giornata di campionato. Ecco le sue parole:

"Non baserò il lavoro sulle prime partite. Le prime tre squadre che affronteremo (Lazio, Fiorentina e Torino) hanno cambiato anche loro allenatore e su questo avremo esigenze simili. Saranno dei test impegnativi con due trasferte, ma non dobbiamo avere paura, solo entusiasmo che percepisco. Oggi come oggi si parla più di principi di gioco, cercheremo di dare continuità alla linea a 3 come fatto a Frosinone, davanti con due-tre attaccanti a seconda delle esigenze. Cosa può mancare? Creatività, voglio giocatori che sappiano fare l'uno contro uno. Tutti si lamentano che non si salta più l'uomo."