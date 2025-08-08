De Ligt verso la Fiorentina: "La conosco bene, squadra di qualità. Sarà stimolante"

De Ligt verso la Fiorentina: "La conosco bene, squadra di qualità. Sarà stimolante"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20Avversari
di Redazione FV

Matthijs De Ligt ha già affrontato la Fiorentina quando vestiva la maglia della Juventus, nei suoi trascorsi in Serie A. L'olandese da un anno è un perno della difesa del Manchester United e proprio in vista dell'amichevole di domani tra la sua squadra e quella di Pioli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dei Red Devils affacciandosi anche alla gara coi viola: "Conosco bene la Fiorentina, l'ho già affrontata e so che è una squadra di qualità. So qual è il loro modo di giocare e seguo sempre la Serie A, affrontare una squadra italiana è sempre stimolante".