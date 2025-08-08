De Ligt verso la Fiorentina: "La conosco bene, squadra di qualità. Sarà stimolante"
FirenzeViola.it
Matthijs De Ligt ha già affrontato la Fiorentina quando vestiva la maglia della Juventus, nei suoi trascorsi in Serie A. L'olandese da un anno è un perno della difesa del Manchester United e proprio in vista dell'amichevole di domani tra la sua squadra e quella di Pioli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dei Red Devils affacciandosi anche alla gara coi viola: "Conosco bene la Fiorentina, l'ho già affrontata e so che è una squadra di qualità. So qual è il loro modo di giocare e seguo sempre la Serie A, affrontare una squadra italiana è sempre stimolante".
Pubblicità
Avversari
5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)di Luca Calamai
Le più lette
1 5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Copertina
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
Angelo Giorgetti‘Mi fido di Pioli’: i 5 motivi per crederci. A Leicester inciampo evitabile, Sohm è un jolly e vediamo quanta qualità aggiungerà. Sorteggio Conference ok: chi conosce gli avversari? Caso Mandragora: è più utile nel centrocampo a 3
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com