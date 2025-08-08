De Ligt verso la Fiorentina: "La conosco bene, squadra di qualità. Sarà stimolante"

Matthijs De Ligt ha già affrontato la Fiorentina quando vestiva la maglia della Juventus, nei suoi trascorsi in Serie A. L'olandese da un anno è un perno della difesa del Manchester United e proprio in vista dell'amichevole di domani tra la sua squadra e quella di Pioli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dei Red Devils affacciandosi anche alla gara coi viola: "Conosco bene la Fiorentina, l'ho già affrontata e so che è una squadra di qualità. So qual è il loro modo di giocare e seguo sempre la Serie A, affrontare una squadra italiana è sempre stimolante".