DAMIANI, Juve? Recupero in campionato difficile

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, fra le tante, di Inter e Milan: “Juve? Sarà difficile recuperare in campionato, ma mi sembra che in Champions League abbiano più convinzione, dunque credo che quest’anno se la possano giocare in Europa. Purtroppo, nonostante Allegri abbia finalmente trovato la quadra, manifestano ancora delle grosse difficoltà difensive, ma hanno un Dybala in grande forma che li trascinerà a qualcosa di importante”.